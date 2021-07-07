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الرئاسة الجزائرية تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

06:14 م الأربعاء 07 يوليه 2021
الرئاسة الجزائرية تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الأربعاء، عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبد الرحمن، حسبما ذكرت "الشرق".

وفي 30 يونيو الماضي، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء أيمن بن عبد الرحمن لمنصب (رئيس الوزراء) وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز جراد قدم في استقالة حكومته للرئيس تبون في 24 يونيو الماضي، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات 12 يونيو البرلمانية التي فاز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" بالمرتبة الأولى مع حصد 98 مقعدا، ويليه حزبا "الأحرار" (84 مقعدا) و"حركة مجتمع السلم"" (65 مقعدا).

حكومة الجزائر عبدالمجيد تبون رئاسة الجزائر عبدالعزيز جراد

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