روسيا تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة هايتي بعد اغتيال رئيسها

روسيا - (أ ش أ)

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن بالغ تعازيها، لشعب وحكومة هايتي، بعد الحادث الأليم الذي أسفر عن اغتيال رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس وإصابة زوجته.

وقالت زاخاروفا، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" /الأربعاء/، إن "ما حدث كان نتيجة للصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة، واندلاع العنف والجريمة المتفشية في هذا البلد".

وتابعت زاخاروفا: "نحن على قناعة، بأن الطريق إلى تطبيع الوضع في هايتي، يكمن في تكوين توافق سياسي محلي واسع مع التقيد الصارم بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها" ، لافتة إلى أنه من المهم أن تتم صياغة جميع القرارات بهدف التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف، واعتمادها بالوسائل السياسية السلمية حصرا من سكان البلاد أنفسهم، بالاعتماد على الدعم الدولي، دون تدخل مخرب من الخارج.

كما أعربت زاخاروفا عن أملها في أن يتمكن شعب هايتي من تجاوز هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد، من خلال حوار سياسي شامل في إطار المجال القانوني المحلي والدولي.