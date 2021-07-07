وزير بريطاني يتوقع ارتفاع إصابات كورونا بسبب يورو 2020



لندن - (د ب أ)

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج اليوم الأربعاء إنه لا يمكن استبعاد تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد بسبب بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم (يورو 2020).

وقال كوارتنج في تصريحات لإذاعة "إل.بي.سي": "أعتقد أننا يمكننا إدارة هذا الخطر، وألا نقول إنه ليس هناك خطر مع احتشاد آلاف الأشخاص في مكان واحد... فالخطر قائم دائما في الحياة."

وأضاف: "أعتقد أننا ندير المخاطر. وأثق في أنه لن يكون هناك تفشي كبير، لكن لا يمكننا ضمان هذا الآن."

وتسمح الحكومة البريطانية بحضور 60 ألف مشجع في استاد ويمبلي خلال مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من يورو 2020، علما بأنها كانت تسمح بحضور 45 ألف مشجع كحد أقصى في المباريات السابقة بالأدوار الإقصائية في البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر احتشاد المشجعين في الحانات والمطاعم وحدائق تناول الجعة في مختلف أنحاء إنجلترا لمتابعة مباراة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي اليوم الأربعاء في المربع الذهبي ليورو 2020، وذلك إلى جانب ساحة المشاهدة العامة في ميدان ترافالجار.

ويُسمح أيضا بحضور المشجعين بأعداد كبيرة في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، وكذلك في سباق الجائزة الكبرى البريطاني لسيارات فورمولا-1 المقرر بعد أيام على مضمار سيلفرستون، حيث تسعى بريطانيا لرفع أغلب القيود المتعلقة بالجائحة في 19 تموز/يوليو الجاري، رغم تزايد عدد المصابين بالعدوى.

كانت المخاوف قد أثيرت في وقت سابق بشأن عدد المشجعين المسموح بحضورهم خلال منافسات يورو 2020 التي استضافتها 11 مدينة أوروبية، وأعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أنه جرى حتى الآن تسجيل 2500 حالة إصابة بالفيروس على هامش البطولة، في سبع دول.

وقالت فيكي لوفيفر مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن هذه الأرقام "لم تكن غير متوقعة" لأن التجمعات الجماهيرية تظل محفوفة بالمخاطر.