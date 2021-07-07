سفيرتا أمريكا وفرنسا لدى بيروت تبحثان مع مسؤولين سعوديين سبل مساعدة لبنان

بيروت - (د ب أ)

تتوجه السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، و سفيرة فرنسا في لبنان آن جريو إلى السعودية غداً الخميس لبحث مسألة مساعدة لبنان، وأهمية تشكيل حكومة تعمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

وقال بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة إن هذه الزيارة تأتي عقب الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان - إيف لودريان والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود الذي عقد في 29 يونيو الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا.

وأعلن البيان إلى أن السفيرة شيا سوف تواصل، بالشراكة مع نظيريها الفرنسية والسعودي " العمل على تطوير الاستراتيجية الدبلوماسية للدول الثلاث التي تركز على تشكيل الحكومة وحتمية إجراء الإصلاحات العاجلة والأساسية التي يحتاجها لبنان بشدة".

ومن جهتها أصدرت السفارة الفرنسية في لبنان بيانا للاعلان عن الزيارة لفتت فيه إلى أن السفيرة ستشرح خلال لقاءاتها، بأنه من الملح أن يشكل المسؤولون اللبنانيون حكومة فعالة وذات مصداقية تعمل بهدف تحقيق الإصلاحات الضرورية لمصلحة لبنان، وفقًا لتطلعات الشعب اللبناني.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تجاوز سعر صرف الدولار 17600 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع قدرة مصرف لبنان على دعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم ومن بينها المحروقات والأدوية وحليب الأطفال.

كما يشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي.