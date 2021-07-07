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بعد اغتيال رئيسها.. بايدن: سنواصل العمل من أجل أمن وسلامة شعب هايتي

05:41 م الأربعاء 07 يوليه 2021
بعد اغتيال رئيسها.. بايدن: سنواصل العمل من أجل أمن وسلامة شعب هايتي

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم /الأربعاء/ أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمساعدة شعب هايتي وستواصل العمل من أجل أمنه وسلامته.

وقال بايدن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن اغتيال رئيس هايتي يبعث على قلق كبير ونحن بحاجة إلي مزيد من المعلومات.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت، في وقت سابق اليوم، بيانا لرئيس الوزراء المؤقت في هايتي، كلود جوزيف، أعلن فيه اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، في هجوم على مقر إقامته خلال الليل، وإصابة السيدة الأولى مارتين مويس ونقلها إلى المستشفى.

وأدان رئيس وزراء هايتي كلود جوزيف عملية الاغتيال التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها ووصفها بـ"العمل الوحشي وغير الإنساني"، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

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