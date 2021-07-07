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طالبان تشن هجومًا على عاصمة إقليم بادجيس الأفغاني

05:39 م الأربعاء 07 يوليه 2021
طالبان تشن هجومًا على عاصمة إقليم بادجيس الأفغاني

حركه طالبان - ارشيفية

كابول - (د ب ا)

دخل مسلحو طالبان مدينة قلعة نو، عاصمة إقليم بادجيس بغرب أفغانستان، كما اشتبكوا مع ثلاثة من أفراد قوات الأمن، وفقا لما قاله مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

ويأتي تقدم مسلحي طالبان في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية والدولية من البلاد.

وقال شير اجا الكوزاي رئيس شرطة الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه هو ورجاله كانوا يقاتلون لحماية مقر الشرطة ومقر الحاكم من هجمات المسلحين. واضطر المسؤولون المحليون للجوء لملاجئ في قاعدة عسكرية بالمدينة.

وهذه أول مرة تحاول فيها طالبان الاستيلاء على مدينة منذ بدء الانسحاب الرسمي للقوات الدولية من البلاد في الأول من مايو.

ولاتزال تفاصيل الأحداث في قلعة نو غامضة وقدم المسؤولون المحليون تقارير متضاربة.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلي طالبان يستقلون دراجات نارية أثناء دخولهم المدينة.

وقال العديد من أعضاء مجلس الإقليم إن عشرات السجناء فروا من سجن المدينة بعد وصول طالبان.

وذكر عضو مجلس الإقليم منيسة قادري إن الكثير من الأشخاص فروا من الفوضى إلى إقليم المجاورة.

وبدا أن الضربات الجوية أدت إلى إبطاء تقدم طالبان على مدار اليوم. وقالت وزارة الدفاع إن عددا كبيرا من المسلحين سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال العضو بمجلس الإقليم عبد العزيز بيك إن المسلحين استولوا على شبكة من نقاط التفتيش الأمنية حول عاصمة الإقليم بعدما سيطروا على جميع المقاطعات الست بالإقليم.

وقال المسؤولون إنه نتيجة لذلك، استسلم عدد من مسؤولي الأمن البارزين وقواتهم للمسلحين مساء أمس الثلاثاء.

حركة طالبان إقليم بادجيس أفغانستان القوات الأمريكية

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