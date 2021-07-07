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روسيا تعلّق على اغتيال رئيس هايتي

04:47 م الأربعاء 07 يوليه 2021
روسيا تعلّق على اغتيال رئيس هايتي

ماريا زاخاروفا

(وكالات):

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو "تلقت ببالغ الأسى نبأ الأحداث المأساوية"، التي أسفرت عن اغتيال رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس.

وأضافت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "نرى في ما حدث، نتيجة الصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة، واندلاع العنف والجريمة المتفشية في هذا البلد".

وتابعت زاخاروفا: "نحن على قناعة، بأن الطريق إلى تطبيع الوضع في هايتي، يكمن في تكوين توافق سياسي محلي واسع مع التقيد الصارم بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها. ومن المهم أن تتم صياغة جميع القرارات بهدف التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف، واعتمادها بالوسائل السياسية السلمية حصرا من سكان البلاد أنفسهم، بالاعتماد على الدعم الدولي، دون تدخل مخرب من الخارج.

واختتمت زاخاروفا، بالإعراب عن التعازي لشعب وحكومة هايتي وعائلة الفقيد.

كما أعربت زاخاروفا، عن الأمل في أن يتمكن شعب هايتي من تجاوز هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد، من خلال حوار سياسي شامل في إطار المجال القانوني المحلي والدولي.

ماريا زاخاروفا روسيا موسكو هايتي جوفينيل مويس

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