طالبان تشن هجوما على عاصمة إقليم بغرب أفغانستان

كابول - (د ب ا):

دخل مسلحو طالبان مدينة قلعة نو، عاصمة إقليم بادجيس بغرب أفغانستان، كما اشتبكوا مع ثلاثة من أفراد قوات الأمن، وفقا لما قاله مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

وقال شير اجا الكوزاي رئيس شرطة الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه هو ورجاله كانوا يقاتلون لحماية مقر الشرطة ومقر الحاكم من هجمات المسلحين.

وقال العضو بمجلس الإقليم عبد العزيز بيك إن المسلحين استولوا على شبكة من نقاط التفتيش الأمنية حول عاصمةالإقليم بعدما سيطروا على جميع المقاطعات الستة بالإقليم.

وقال بيك إن القوات الحكومية قامت بإخلاء ثلاث مقاطعات بالإقليم أمس الثلاثاء. وأضاف أن العشرات من أفراد القوات الحكومية قتلوا وأصيبوا أو تم أسرهم في كمين نصبه المسلحون خلال عملية الاجلاء من إحدى المناطق ، مما أثار مخاوف في عاصمة الإقليم وفقدان الروح المعنوية.

وقال المسؤولون إنه نتيجة لذلك، استسلم عدد من مسؤولي الأمن البارزين وقواتهم للمسلحين مساء أمس الثلاثاء.

ويأتي تقدم مسلحي طالبان في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية والدولية من البلاد.