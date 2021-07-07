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التحالف الدولي: 14 صاروخا و3 إصابات حصيلة القصف على قاعدة عين الأسد

01:04 م الأربعاء 07 يوليه 2021
التحالف الدولي: 14 صاروخا و3 إصابات حصيلة القصف على قاعدة عين الأسد

التحالف الدولي

(وكالات):

أعلن التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وذكر العقيد مارتن واين في بيان صحفي، أن "التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بلغ 14 صاروخا"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف: "سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها. تم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة. في هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى 3 إصابات طفيفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بتعرض قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، إلى هجوم صاروخي كبير.

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