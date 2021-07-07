Masrawy logo white

اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته

12:57 م الأربعاء 07 يوليه 2021
اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته

هايتي

(وكالات):

أكد رئيس الوزراء المؤقت في هايتي، هايتي كلود جوزيف، اليوم الأربعاء، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في مقر إقامته.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن مويس قتل إثر عملية اغتيال تعرض لها في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف في بيان إن مجهولين هاجموا سكن الرئيس مويس، خلال الليل، وقتلوه بالرصاص، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "في حدود الساعة الواحدة صباحا من ليل الثلاثاء-الأربعاء، قام مجموعة من الأشخاص المجهولين، من بينهم من يتحدث باللغة الإسبانية، بمهاجمة محل إقامة رئيس هاييتي، متسببين له في إصابة قاتلة".

وتابع: "يتم الآن اتخاذ الإجراءات الضرورية. الوزير الأول الدكتور كلود جوزيف يدعو السكان إلى الهدوء. الوضع الأمني للدولة تحت السيطرة".

وتأتي عملية الاغتيال هذه في أزمات طاحنة تعيشها البلاد على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتقع هايتي في البحر الكاريبي، وتعد من أفقر دولة في القارة الأمريكية.

هايتي كلود جوزيف اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

الخبر التالى:

الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي مخصص لتتبع الحياة البرية

كورونا.. لحظة بلحظة

164

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

567

متعافون اليوم

282421

إجمالي الإصابات

16306

إجمالي الوفيات

215419

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا