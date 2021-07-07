هذا ما قالته نور دياب لوالدتها شيرين رضا في عيد ميلادها

كتبت- بهيرة فودة:

هنأت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب، والدتها الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها، الذي يوافق 12 يوليو الجاري.

ونشرت "نور" صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنت جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، أنت أفضل نموذج يحتذى به، أحبك للأبد".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

ومن ناحية أخرى طرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".