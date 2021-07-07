Masrawy logo white

"العلاقات الدفاعية وإيران وحقوق الإنسان".. تفاصيل زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن

11:54 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
"العلاقات الدفاعية وإيران وحقوق الإنسان".. تفاصيل زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن

الأمير خالد بن سلمان آل سعود

(وكالات):

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن سوليفان التقى الأمير خالد، الثلاثاء، لمناقشة "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

وأضاف البيان: "كما ناقشا أهمية تنسيق الجهود لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي، ودفع أجندة المناخ، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وأكد سوليفان أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة. واتفقا على البقاء على اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة بشأن هذه القضايا وغيرها".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال التقى الأمير خالد "لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية"، وأكد كال على "التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها".

وأضاف كيربي أن كال والأمير خالد ناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة والسعودية بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. ووجه كارل الشكر للأمير خالد على العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج لإنهاء الحرب في اليمن وأدان هجمات الحوثيين عبر الحدود".

وتابع المتحدث باسم البنتاجون بالقول إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "انتهز الفرصة أيضًا لأخذ بضع لحظات من المشاركة للتعبير عن التزامنا بعلاقتنا الدفاعية مع السعودية ومناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شارك رئيس الأركان مارك ميلي في جزء من الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي لمناقشة المناورات العسكرية بين البلدين.

خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي جيك سوليفان وزارة الدفاع الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

164

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

567

متعافون اليوم

282421

إجمالي الإصابات

16306

إجمالي الوفيات

215419

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تنسيق الثانوية العامة| 4 مراحل في 12 يوما.. اعرف مرحلتك في تقديم الثانوية بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا