"العلاقات الدفاعية وإيران وحقوق الإنسان".. تفاصيل زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن

(وكالات):

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن سوليفان التقى الأمير خالد، الثلاثاء، لمناقشة "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

وأضاف البيان: "كما ناقشا أهمية تنسيق الجهود لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي، ودفع أجندة المناخ، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وأكد سوليفان أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة. واتفقا على البقاء على اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة بشأن هذه القضايا وغيرها".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال التقى الأمير خالد "لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية"، وأكد كال على "التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها".

وأضاف كيربي أن كال والأمير خالد ناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة والسعودية بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. ووجه كارل الشكر للأمير خالد على العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج لإنهاء الحرب في اليمن وأدان هجمات الحوثيين عبر الحدود".

وتابع المتحدث باسم البنتاجون بالقول إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "انتهز الفرصة أيضًا لأخذ بضع لحظات من المشاركة للتعبير عن التزامنا بعلاقتنا الدفاعية مع السعودية ومناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شارك رئيس الأركان مارك ميلي في جزء من الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي لمناقشة المناورات العسكرية بين البلدين.