وصفتها بالكذبة.. كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول صحة الزعيم الشمالي
سول- (أ ش أ):
كشفت المخابرات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، عن أن الزعيم الشمالي كيم جونج-أون يدير شؤون الدولة بشكل طبيعي، نافيه الشائعات بأنه فقد وعيه بسبب مشاكل صحية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية، عن جهاز المخابرات الوطني قوله: "التكهنات بشأن صحة كيم كاذبة ولا أساس لها من الصحة وفقا لما توصلنا إليه حتى الآن، فقد ترأس كيم جونج-أون اجتماع المكتب السياسي ويتولى شؤون الدولة بشكل طبيعي"، كانت قد انتشرت شائعات في وقت سابق تفيد بأن كيم لا يزال فاقدا للوعي بعد إصابته بنزيف في المخ.
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