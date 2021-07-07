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وصفتها بالكذبة.. كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول صحة الزعيم الشمالي

09:44 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
وصفتها بالكذبة.. كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول صحة الزعيم الشمالي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول- (أ ش أ):

كشفت المخابرات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، عن أن الزعيم الشمالي كيم جونج-أون يدير شؤون الدولة بشكل طبيعي، نافيه الشائعات بأنه فقد وعيه بسبب مشاكل صحية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية، عن جهاز المخابرات الوطني قوله: "التكهنات بشأن صحة كيم كاذبة ولا أساس لها من الصحة وفقا لما توصلنا إليه حتى الآن، فقد ترأس كيم جونج-أون اجتماع المكتب السياسي ويتولى شؤون الدولة بشكل طبيعي"، كانت قد انتشرت شائعات في وقت سابق تفيد بأن كيم لا يزال فاقدا للوعي بعد إصابته بنزيف في المخ.​

هذا المحتوى من

Asha
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