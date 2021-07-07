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سلسلة انفجارات تهز ثاني أنشط بركان في الفلبين

08:47 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
سلسلة انفجارات تهز ثاني أنشط بركان في الفلبين

بركان

مانيلا - (د ب أ):

قال علماء حكوميون إن سلسلة انفجارات ضعيفة وقصيرة هزت ثاني أنشط بركان في الفلبين اليوم الأربعاء، محذرين من احتمال وقوع انفجارات أقوى.

وفر أكثر من 6 آلاف شخص من منازلهم فى القرى المحيطة ببركان "تال" في إقليم باتانجاس / 66 كم جنوب مانيلا/ منذ مطلع يوليو عندما ثار البركان لأول مرة.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن أربعة انفجارات ناجمة عن تفاعل الرواسب والمياه وقعت في فوهة البركان الرئيسية في "تال" اليوم الأربعاء.

وكانت آخر مرة ثار فيها "تال" قد وقعت في يناير 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من 376 ألف شخص. وذكرت حكومة الإقليم أن 39 شخصا لقوا حتفهم. وثار البركان 33 مرة منذ عام 1572.​

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