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ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية باليابان لـ 7 أشخاص

08:26 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية باليابان لـ 7 أشخاص

أرشيفية

طوكيو - أ ش أ:

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الطينية التي وقعت في مدينة "أتامي" بمحافظة "شيزوكا" اليابانية إلى سبعة قتلى.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن 27 شخصا آخرين لايزالوا في عداد المفقودين عقب وقوع الانهيارات الطينية التي جرفت 130 منزلا في المدينة، مشيرا إلى أن نحو 1700 شخصا من فرق الإنقاذ شاركوا في عمليات البحث.

من جانبه، قال "سايتو ساكاي" عمدة مدينة "أتامي" إن مهمة البحث والإنقاذ لم تنته إلا أن فرق الإنقاذ ستركز جهودها في إعادة بناء حياة المواطنين والتي تتضمن ترميم إمدادات المياه وبناء الطرق وتوفير السكن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الانهيارات.

كما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين المقيمين على طول ساحل بحر اليابان بتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار الغزيرة على محافظتي "شيمانه" و"توتوري" والتي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع انهيارات أرضية وفيضانات.

وطالبت الأرصاد المواطنين بإخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة بعدما غمرت مياه الأمطار العديد من المنازل، مشيرا إلى أنه تم تعليق بعض خدمات القطارات كما تم إغلاق أكثر من 100 مدرسة.​

هذا المحتوى من

الانهيارات الطينية اليابان شيزوكا أتامي

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