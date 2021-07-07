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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في ولاية فلوريدا الأمريكية لـ 36 شخصًا

08:24 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في ولاية فلوريدا الأمريكية لـ 36 شخصًا

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في مقاطعة "ميامي-داد" بولاية "فلوريدا" الأمريكية إلى 36 شخصا، وذلك عقب انتشال 4 جثث جديدة من تحت الأنقاض.

وقال مسئولون أمريكيون -حسبما ذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم الأربعاء- إنه سيتم مواصلة عمليات البحث عن 109 أشخاص لازالوا في عداد المفقودين.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذي صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف وجار التحقيق للكشف عن ملابساته.​

هذا المحتوى من

حادث انهيار مبنى فلوريدا عمليات انتشال جثث عمليات البحث

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