رئيس وزراء السودان يتعهد بتسهيل الحكومة عمل المنظمات الإنسانية

السودان - (أ ش أ)

تعهد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بتسهيل الحكومة الانتقالية عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

والتقى حمدوك، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، مع المدير الاقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي نايجل تريكس، وذلك بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء السوداني للتعاون الدولي عائشة البرير.

وأكد حمدوك أهمية دور المنظمات الإنسانية في دعم جهود الحكومة المتعلقة بتعزيز برنامج العودة الطوعية للاجئين خاصة في المناطق المتأثر بالحرب.

وتناول اللقاء برامج ومشروعات مجلس اللاجئين النرويجي في مجال العمل الانساني، وفرص الاستفادة من إمكانات المجلس في دفع جهود وبرامج الحكومة الخاصة بتحسين وتطوير العمل الإنساني على مستوي ولايات السودان.