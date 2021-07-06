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"بلومبرج": قراصنة روس اخترقوا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي

11:47 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
"بلومبرج": قراصنة روس اخترقوا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي

تعبيرية

واشنطن - (د ب أ)

شن قراصنة تابعون للحكومة الروسية هجوما على أنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي شنت فيه مجموعة إجرامية مرتبطة بالحكومة الروسية هجومًا كبيرًا ببرنامج فدية، وفقًا لمصدرين مطلعين .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن قراصنة الحكومة الروسية يعتبرون جزءًا من مجموعة تعرف باسم "إيه بي تي 29" أو "كوزي بير" بحسب المصدرين.

وأضافت بلومبرج أنه من غير المعرف ما هي البيانات التي اطلع عليها أو سرقها القراصنة، بينما نفى متحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء حوث أي اختراق لأنظمته.

ولم يرد المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن حتى الأن على طلب بالتعليق على ذلك.

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