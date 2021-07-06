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جهاز مكافحة الإرهاب الكردستاني: هجوم مطار أربيل تم بطائرات مسيرة

11:28 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
جهاز مكافحة الإرهاب الكردستاني: هجوم مطار أربيل تم بطائرات مسيرة

مطار أربيل

وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مساء الثلاثاء، بأن الهجوم الذي طال مطار أربيل، تم بطائرات مسيرة، حسبما ذكرت "العربية".

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان، أن الهجوم لم يسفر عن أي ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

واستهدف هجوم مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بالعراق، مساء الثلاثاء، وسمع دوي صفارات الإنذار بمحيط المطار وداخل القنصلية الأمريكية في الإقليم، حسبما ذكرت العربية.

وأخلت سلطات المطار الطائرات من الركاب، وأطفت الأنوار بالمطار فور إطلاق الإنذارات، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي فوق مطار أربيل.

‏وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وقوع هجوم استهدف مطار أربيل.

وذكر مسؤولون أمنيون عراقيون، لوكالة رويترز للأنباء، أن الهجوم على مطار أربيل استهدف قاعدة أمريكية بالمطار.

مطار أربيل جهاز مكافحة الإرهاب الكردستاني طائرات مسيرة إقليم كردستان العراق

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