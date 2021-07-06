Masrawy logo white

بايدن: هجوم الفدية الإلكتروني تتسبب في أضرار محدودة للشركات الأمريكية

11:12 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
بايدن: هجوم الفدية الإلكتروني تتسبب في أضرار محدودة للشركات الأمريكية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تلقي معلومات محدثة من فريق الامن القومي الخاص به اليوم الثلاثاء بشأن الهجوم الشامل ببرمجيات الفدية الذي استغل نقاط ضعف متعددة لم تكن معروفة سابقا في برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي طورته شركة "كاسيا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين "يبدو أن الهجوم تسبب في أضرار محدودة للشركات الأمريكية".

يذكر أن قراصنة استغلوا نقطة ضعف لدى مزود الخدمة الأمريكي (كاسيا) لمهاجمة عملاء الشركة ببرنامج يعمل على تشفير البيانات ويطلب أموال فدية مقابل فك الشفرة. وفي الغالب ما يعمل عملاء كاسيا أنفسهم كمزودي خدمة لشركات أخرى الأمر الذي أدى إلى تسلسل المشاكل على غرار ما يحدث مع قطع الدومينو.

جو بايدن هجوم الفدية الإلكتروني الشركات الأمريكية

الخبر التالى:

إطلاق نار على صحفي هولندي متخصص بتقصي الجرائم في أمستردام

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيطاليا إلى نهائي اليورو بفوز درامي بضربات الترجيح أمام إسبانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا