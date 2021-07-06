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هجوم صاروخي على مطار أربيل في كردستان استهدف قاعدة أمريكية

11:05 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
هجوم صاروخي على مطار أربيل في كردستان استهدف قاعدة أمريكية

مطار أربيل

وكالات

استهدف هجوم صاروخي مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بالعراق، مساء الثلاثاء، وسمع دوي صفارات الإنذار بمحيط المطار وداخل القنصلية الأمريكية في الإقليم، حسبما ذكرت العربية.

وأخلت سلطات المطار الطائرات من الركاب، وأطفت الأنوار بالمطار فور إطلاق الإنذارات، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي فوق مطار أربيل.

‏وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وقوع هجوم صاروخي استهدف مطار أربيل.

وذكر مسؤولون أمنيون عراقيون، لوكالة رويترز للأنباء، أن الهجوم الصاروخي على مطار أربيل استهدف قاعدة أمريكية بالمطار.

مطار أربيل إقليم كردستان العراق هجوم صاروخي قاعدة أمريكية

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