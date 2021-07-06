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المملكة المتحدة تحقق في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بوزارة الصحة

11:03 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
المملكة المتحدة تحقق في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بوزارة الصحة

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

أطلقت مفوضة المعلومات البريطانية إليزابيث دينهام تحقيقًا في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بعد تقارير تفيد بأن وزير الصحة السابق مات هانكوك استخدمها في الأعمال الحكومية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت دينهام في منشور على مدونة إلكترونية إن التحقيق سيحدد "ما إذا تم استخدام قنوات المراسلات الخاصة، وما إذا كان استخدامها أدى إلى انتهاك حرية المعلومات أو قانون حماية البيانات".

ويأتى ذلك إثر مزاعم بأن الوزير السابق هانكوك ومسؤول حكومى آخر رفيع المستوى استخدما رسائل البريد الإلكتروني الخاصة في العمل الرسمي أثناء الجائحة.

وكان هانكوك استقال من منصب وزير الصحة الشهر الماضي لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي بعد أن التقطت كاميرا صورة له وهو يقبل إحدى مساعداته.

بريطانيا المملكة المتحدة إليزابيث دينهام وزارة الصحة البريطانية

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