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هونج كونج تعتقل 9 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لتفجير مرافق عامة

09:45 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
هونج كونج تعتقل 9 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لتفجير مرافق عامة

الشرطة في هونج كونج

هونج كونج - (أ ش أ)

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن سلطات هونج كونج اعتقلت 9 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لتفجير مرافق عامة.

وأضافت القناة أن من بين المعتقلين 6 طلاب في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة تطالب بالانفصال.

وتابعت "سي إن إن" أن المشتبه بهم كانوا يعدون متفجرات من أجل مهاجمة منشآت عامة من بينها محاكم ومرافق مواصلات، وأشارت إلى أن الشرطة في هونج كونج أكدت امتلاك المشتبه بهم لأسلحة ومواد كيميائية وأجهزة اتصالات.

وتابعت القناة أن من بين المعتقلين 5 رجال و4 نساء، وتتراوح أعمارهم جميعاً ما بين 15 إلى 39 عاماً.

كانت الصين قد مررت في يونيو 2020 تشريعاً يمنحها سلطات جديدة في هونغ كونغ، حيث يجرم القانون المطالبة بالانفصال وأعمال التخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

هذا المحتوى من

Asha
شرطة هونج كونج هونج كونج تفجير تفجير مرافق عامة

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