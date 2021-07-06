"الملء الثاني يزيد التوتر".. واشنطن تدعو إثيويبا للامتناع عن الإجراءات الأحادية

وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء ملء إثيوبيا لسد النهضة سيزيد التوتر، حسبما ذكرت "العربية".

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، جميع الأطراف في إثيوبيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية.

وأعلنت إثيوبيا مساء أمس الاثنين بدء عملية الملء الثانية لخزان سد النهضة، فيما يعقد مجلس الأمن جلسة الخميس المقبل لمناقشة أزمة السد بين أطرافها (مصر والسودان وإثيويبا) بدعوة من تونس العضو العربي بالمجلس بناء على دعوة الجامعة العربية خلال مؤتمرها الأخير لوزراء خارجيتها.