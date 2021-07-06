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بريطانيا: لن يضطر متلقو التطعيم الكامل لكورونا العاملون بالمدارس للعزل عند مخالطة مصاب

09:21 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
بريطانيا: لن يضطر متلقو التطعيم الكامل لكورونا العاملون بالمدارس للعزل عند مخالطة مصاب

ساجد جافيد

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد، في مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعتين المضادتين لفيروس كورونا المستجد لن يضطروا إلى عزل أنفسهم إذا كانوا على اتصال وثيق بمصابين بالفيروس اعتبارًا من 16 أغسطس.

وأضاف الوزير، في تصريحات نقلتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية: "سيكون لدينا نظام أنسب للاختبار والتتبع والعزل، ومن الصواب تمامًا أن أولئك الذين حصلوا على جرعتي التطعيم يمكنهم اتباع نهج مختلف عن النهج الذي نتبعه اليوم".

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الآباء والمعلمون اليوم إلى معرفة كيف تخطط الحكومة لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي كانت تقضي بإرسال أعداد كبيرة من التلاميذ إلى منازلهم إذا كانت نتيجة اختبار أحد الأطفال أو المدرسين إيجابية.

وفي الأسبوع الماضي، تم إرسال أكثر من 375000 طفل إلى منازلهم بسبب الاصابات بين المدرسين والطلبة.

هذا المحتوى من

ساجيد جافيد وزير ‏الصحة البريطاني بريطانيا فيروس كورونا

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