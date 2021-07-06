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روسيا تقبض على القنصل العام لأستونيا في سانت بطرسبرج

08:43 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
روسيا تقبض على القنصل العام لأستونيا في سانت بطرسبرج

الشرطة الروسية

موسكو - (د ب أ)

قالت وكالة الأمن الداخلي الروسية اليوم الثلاثاء أنها القت القبض على القنصل العام لأستونيا في مدينة سانت بطرسبرج الروسية لتلقيه وثائق سرية من مواطن روسي.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسية أن هذا النشاط لا يتفق مع العمل الدبلوماسي في روسيا و"يتسم بالعداء الظاهر تجاه روسيا الاتحادية". ولم يتم الكشف عن معلومات تتعلق بطبيعة الوثائق.

ويعتبر جهاز الأمن الاتحادي الروسية الذي حل محل وكالة الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي" وهو مسؤول عن مكافحة التجسس في داخل البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإستونية واقعة إلقاء القبض على القنصل.

وقال المتحدث في حوار مع راديو أستونيا إن الاتهامات ضد الدبلوماسي ملفقة ولا أساس لها على الإطلاق، مضيفا أن الواقعة تعتبر مثالا آخر على عدم اهتمام روسيا باقامة علاقاة بناءة مع جيرانها.

كانت روسيا قد طردت في وقت سابق هذا العام دبلوماسيين أستونيين ردا على طرد استونيا دبلوماسيين روس.

الشرطة الروسية الأمن الداخلي الروسي سانت بطرسبرج القنصل العام لأستونيا وثائق سرية

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