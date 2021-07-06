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الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول تصوير أزمة "سد النهضة" صراعًا عربيًا أفريقيًا

08:17 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول تصوير أزمة "سد النهضة" صراعًا عربيًا أفريقيًا

جامعة الدول العربية

مصر- (أ ش أ):

أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن أمس الاثنين، والتي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة، بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الأفريقي.

وأكد المصدر -في بيان عن الجامعة العربية اليوم الثلاثاء- أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى "دق إسفين" بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.

وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليس من الوارد دخولها بأي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الأفريقي، خاصة أن الجامعة تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضًا دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآلياتٍ مختلفةٍ ومتعددةٍ؛ للتشاور، والعمل المشترك مع الاتحاد الأفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.

وأوضح المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما: "مصر والسودان"، مؤكدًا أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم؛ لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل إجماع عربيّ.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعي الإثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعٌ عربي-أفريقي، وهو أمر خاطئ يدعو للانزعاج والأسف، داعيًا أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء.

هذا المحتوى من

جامعة الدول العربية إثيوبيا سد النهضة مجلس الأمن

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