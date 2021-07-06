العراق يعلن استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات ومشروعات مختلفة

العراق - (أ ش أ)

أكد الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم، أن التعاون المشترك مع مصر سيستمر في مجالات متنوعة، ومنها تنفيذ مشروعات اقتصادية عديدة، منها، المدينة الصناعية المشتركة وتم تخصيص قطعة الأرض لها، ومشروع تأهيل المصانع العراقية كالنسيج والأدوية ومشاريع الطرق والجسور والمجمعات السكنية، إضافة للربط الكهربائي مع الأردن ومصر.

وقال ناظم المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء، إن "المجلس وافق على تخصيص 50 مليار دينار لوزارة الكهرباء"، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء معقدة ومتلاحقة، مرجعا سبب انهيار الطاقة الكهربائية إلى سوء الإدارة والفساد، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل وفق الموازنة لإنجاز عمليات الصيانة.

وشدد ناظم على أن الانتخابات أمر حتمي وفي موعدها المعلن ولا تنازل عنها كمهمة لهذه الحكومة، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الحكومة الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وإيطاليا لمس خلالها دعما أوروبيا واضحا لإجرائها في موعدها المعلن.