القيادة المركزية: انسحاب 90 بالمئة من القوات الأمريكية في أفغانستان

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إتمام 90 بالمئة من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي تعهد به الرئيس جو بايدن.

وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن تلك الأنباء تأتي بعد إخلاء القوات الأمريكية لقاعدة "باجرام" الجوية، والتي كانت مركز الوجود الأمريكي في أفغانستان على مدى الـ20 عامًا الماضية، موضحة أن الولايات المتحدة سلمت رسميًا 7 منشآت عسكرية لوزارة الدفاع الأفغانية، من بينها "باجرام".

ولفتت المجلة إلى أنه رغم إتمام البنتاجون لمعظم عملية الانسحاب من أفغانستان بعد شهرين فقط من إعلان بايدن قراره بهذا الصدد، أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الانسحاب لن يكتمل حتى نهاية الشهر المقبل.

وكان آخر إعلان لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن مدى تقدم عملية الانسحاب كميا في أوائل الشهر الماضي، حين أعلنت إتمام سحب أكثر من 50 بالمئة من القوات.

ووفقا لـ"بوليتيكو" فإنه مع مواصلة الجيش الأمريكي سحب قواته وعتاده من أفغانستان، بدأت حركة طالبان في السيطرة على مناطق جديدة، ففي الأيام الـ6 الأخيرة، سيطرت الحركة على 10 بالمئة من أراضي أفغانستان، معظمها في مناطق حساسة، بحسب "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكي غير الحكومية، والتي تراقب الصراع في أفغانستان.