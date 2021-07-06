شكري يشارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ويلقي كلمة مصر

مصر - (أ ش أ)

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، بعد غد الخميس، في الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.

وأكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلقي الوزير سامح شكري، كلمة مصر أمام الجلسة.

وفي السياق ذاته، يواصل الوزير سامح شكري، الاجتماعات المكثفة بنيويورك مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.