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وزير يمني: ميليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية من مدينة البيضاء

05:23 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
وزير يمني: ميليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية من مدينة البيضاء

معمر الإرياني

اليمن -(أ ش أ)

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي لاتزال تمارس عمليات النهب والسيطرة على عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني "البنوك الحكومية" والمكاتب التنفيذية والإيرادية في مدينة البيضاء العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء، ونقلها إلى خارج المحافظة.

وأشار الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في البيضاء تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي على المشائخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة.

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معمر الإرياني ميليشيا الحوثي البنوك الحكومية البنك المركزي اليمني

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