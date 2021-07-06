اعتقال إرهابي خطير في تنظيم "داعش" بالأنبار غربي العراق

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي خطير قام بإعدام العديد من المواطنين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود أحد الإرهابيين بتنظيم داعش الإرهابي في قرية العش التابعة لقضاء الرمانة بالأنبار، والذي كان مسؤولاً عن إعدام العديد من رجال الأمن والمواطنين".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقاله حيث إنه من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمه للجهات القضائية".