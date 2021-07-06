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اعتقال إرهابي خطير في تنظيم "داعش" بالأنبار غربي العراق

04:56 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
اعتقال إرهابي خطير في تنظيم "داعش" بالأنبار غربي العراق

خلية الإعلام الأمني بالعراق

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي خطير قام بإعدام العديد من المواطنين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود أحد الإرهابيين بتنظيم داعش الإرهابي في قرية العش التابعة لقضاء الرمانة بالأنبار، والذي كان مسؤولاً عن إعدام العديد من رجال الأمن والمواطنين".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقاله حيث إنه من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمه للجهات القضائية".

هذا المحتوى من

Asha
اعتقال إرهابي العراق داعش الاستخبارات العسكرية

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