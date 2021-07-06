سامح شكري يلتقي مندوبي دول مجلس الأمن قبل بحث "سد النهضة"

كتب- مصراوي:

التقى سامح شكري وزير الخارجية، الثلاثاء، المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن، استمرارًا للقاءاته المُكثفة في نيويورك، وذلك قبل بحث أزمة سد النهضة.

وأكد شكري موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر تويتر.

ويُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة، جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث الأزمة، بناء على طلب مصر والسودان.

وقلل مجلس الأمن، في بيان، من الوقعات بشأن النتائج المُحتملة للجلسة المُرتقبة: "لن يكون بمقدورنا حل مشكلة سد النهضة، لكن سندعو الدول الثلاث إلى الحضور وسنشجّعها على التفاوض".

واتهمت السودان، إثيوبيا، بأنها لم تنقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات السد، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل السد بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.