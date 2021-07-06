Masrawy logo white

صحيفة: إدارة بايدن تعمل على تخفيف نهج العقوبات

02:14 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
صحيفة: إدارة بايدن تعمل على تخفيف نهج العقوبات

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تجديد الطريقة التي تستخدم بها الولايات المتحدة الجزاءات العقابية، بهدف وقف حملات الضغط الشاملة وتجنب الأضرار الاقتصادية الجانبية والعمل بشكل مشترك مع الحلفاء بدلاً من العمل من جانب واحد.

ونقلت الصحيفة - عن مصادر مطلعة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- عن أحد المسؤولين قوله: إن الإدارة الأمريكية أكملت تقريبًا مراجعة شاملة لسياسة العقوبات الأمريكية، والتي من المتوقع أن تنتهي قرب نهاية الصيف، موضحة أنه بينما لا تزال التفاصيل حول هذا الأمر قيد التسوية، تنبأ مسؤولو إدارة بايدن بعناصر الاستراتيجية الجديدة في سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التخفيف المخطط للعقوبات الاقتصادية ضد إيران.

ورأت (وول ستريت جورنال) أن إصلاح السياسة يشكل خروجا حادا عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي فرضت عقوبات كأداة للسياسة الخارجية بشكل متكرر أكثر من الإدارات الأمريكية السابقة لاستهداف قطاعات واسعة من الاقتصاد في إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وأماكن أخرى في محاولة لممارسة ضغوط اقتصادية ضد خصومها.

ووفقا للصحيفة، نجحت جهود العقوبات الأمريكية في المساعدة في دفع إيران وفنزويلا نحو الانكماشات الاقتصادية وقطع علاقات كوريا الشمالية بالشبكات المالية والتجارية العالمية وتحقيق أهداف قصيرة المدى.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن واشنطن العقوبات الأمريكية أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصعيد خطير.. تفاصيل أول لقاء مصري سوداني بعد الملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا