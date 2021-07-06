وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة "تحديات كبيرة"

القاهرة- (د ب أ):

أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن أمله في أن يتم تجنيب قطاع النفط أي تجاذبات أو صراعات سياسية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقال عون، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الثلاثاء،: "نحن كخبراء وطنيين ومستقلين ندعو وننصح بأن يعمل الجميع على ضمان عدم إغلاق حقول النفط مجددا عبر استغلال أي طرف لورقة النفط، فتكرار سيناريو الإغلاق خاصة لو امتد لحقول كبيرة سيتسبب في تراجع العوائد النفطية، ويمتد الأمر إلى تدمير سمعتنا في السوق النفطية، ولن نستطيع معالجة ذلك حتى على المدى البعيد، مما يضطر العملاء للبحث عن أسواق بديلة".

وتابع :"نستهدف حاليا رفع سقف الإنتاج من مليون و300 ألف برميل في اليوم إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي".

واستطرد بالقول إن هذا "هدف يمكن بالفعل تحقيقه إذا تمكنّا من إقامة بعض المشاريع في الحقول المكتشفة حديثا وإصلاح وتطوير التسهيلات الفنية في سبعة حقول تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية بالإضافة إلى عمليات التخريب التي شهدتها البلاد منذ عام 2014 ".