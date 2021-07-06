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الداخلية: نقل مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل من الدراسة إلى القاهرة الجديدة

12:48 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
الداخلية: نقل مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل من الدراسة إلى القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

علاء عمران

أعلنت وزارة الداخلية، نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، موضحة أن العمل بالمقر الجديد سيبدأ بعد غد الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، التي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق. ​

وزارة الداخلية الإدارة العامة لتصاريح العمل القاهرة الجديدة منطقة الدراسة

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