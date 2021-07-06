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مصدر أمني عراقي: إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء

12:47 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
مصدر أمني عراقي: إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء

طائرة مسيرة ارشيفية

العراق - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بإسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الاثنين: "تم إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق الليلة، بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد، موضحًا أنه تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة الـ"C-rm" للدفاع الجوي داخل السفارة، نتيجة رصد جسم غريب فوق سماء السفارة.

هذا المحتوى من

طائرة مسيرة العراق المنطقة الخضراء بغداد

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