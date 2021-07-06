ارتفاع إصابات كورونا في تونس ومخاوف من انهيار نظام الرعاية الصحية

تونس - (بي بي سي)

قالت وزارة الصحة التونسية إن عددا من المصابين بفيروس كورونا نُقلوا إلى خارج منطقة تونس الكبرى، وهي الولايات المحيطة بالعاصمة، بسبب امتلاء أسرّة المستشفيات، محذرة من انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وأحصت السلطات الصحية التونسية أمس وفاة 126 شخصًا وإصابة أكثر من 4600 آخرين بالفيروس.

وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن يقترب من نصف المليون بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 15 ألفا.

وتتوقع وزارة الصحة أن تبلغ الموجة الرابعة من كورونا ذروتها نهاية الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل.