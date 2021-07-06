Masrawy logo white

ارتفاع إصابات كورونا في تونس ومخاوف من انهيار نظام الرعاية الصحية

12:27 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
ارتفاع إصابات كورونا في تونس ومخاوف من انهيار نظام الرعاية الصحية

فيروس كورونا في تونس

تونس - (بي بي سي)

قالت وزارة الصحة التونسية إن عددا من المصابين بفيروس كورونا نُقلوا إلى خارج منطقة تونس الكبرى، وهي الولايات المحيطة بالعاصمة، بسبب امتلاء أسرّة المستشفيات، محذرة من انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وأحصت السلطات الصحية التونسية أمس وفاة 126 شخصًا وإصابة أكثر من 4600 آخرين بالفيروس.

وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن يقترب من نصف المليون بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 15 ألفا.

وتتوقع وزارة الصحة أن تبلغ الموجة الرابعة من كورونا ذروتها نهاية الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل.

هذا المحتوى من

تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

مصدر أمني عراقي: إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
179

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

459

متعافون اليوم

282082

إجمالي الإصابات

16264

إجمالي الوفيات

214087

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا