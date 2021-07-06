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المسماري: السيطرة على حريق بمقر قيادة الجيش الوطني الليبي

12:13 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
المسماري: السيطرة على حريق بمقر قيادة الجيش الوطني الليبي

اللواء أحمد المسماري

طرابلس - (د ب ا)

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، السيطرة على حريق شب داخل مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرقي ليبيا.

وأشار المسماري عبر صفحته على فيسبوك إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وأضاف إن وحدة المطافي بالقيادة العامة سيطرت على الحريق، ولا توجد اي أضرار بشرية او مادية بالموقع،بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

كانت قناة 218 الإخبارية الليبية، أشارت إلى نشوب حريق في مقر القيادة العامة بسبب ماس كهربائي.

أحمد المسماري طرابلس ليبيا منطقة الرجمة

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