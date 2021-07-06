وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظرائها بمجلس الأمن أزمة سد النهضة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية مساء الاثنين أن وزيرة الخارجية مريم الصادق ستعقد لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الإفريقية بمجلس الأمن، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

هذا ووصلت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، مساء الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة أزمى سد النهضة والمقرر عقدها في يوم الخميس الموافق ٨ يوليو الجاري بناءً على طلب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أنه كان في استقبالها سفير السودان لدى الولايةت المتحدة الأمريكية والقائم بالأعمال بالإنابة وأعضاء بعثة السودان الدائمة بنيويورك نور الدين ساتي.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت إثيوبيا بدء عملية الملء الثانية لخزان سد النهضة الإثيوبي، في وقت تسعى دولتا المصب (مصر والسودان) إلى التوصل لحل واتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي.