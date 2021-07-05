سماع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في ‎بغداد

وكالات

سُمع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في العاصمة للعراقية بغداد مساء الاثنين، فيما أطلقت منظومتها الدفاعية النيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال مصدر أمني عراقي مساء اليوم، إن منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأمريكية ببغداد اسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب منها.

يشار إلى أن العراق يشهد تعرض قواعد تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإٌيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.