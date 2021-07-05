رئيس وزراء اليمن: متمسكون باستكمال المعارك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي

اليمن - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة والشعب اليمني يقفان، بكل امكانياتها، مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وشدد عبدالملك - وفقا لقناة (اليمن الفضائية) - على أن تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين في مأرب والحديدة وغيرها، ومواصلة الهجمات ضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن، وأن الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني، رهينة لجرائم وانتهاكات هذه المليشيات الإرهابية.

ولفت رئيس الوزراء - خلال اتصالات هاتفية أجراها مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز - إلى أن حالة الغرور، ووهم القوة التي تحاول مليشيا الحوثي تضليل اتباعها بها لن تدوم طويلا، وستتحطم على صخرة الرفض الشعبي الواسع للمشروع الانقلابي الكهنوتي، الذي يحاول العودة باليمن إلى عهود العزلة والتخلف، وتحويل موطن العروبة الى ساحة لتنفيذ مشاريع ايران الطائفية التدميرية.

ونوه بالدعم الأخوي الصادق والمستمر من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركة العرب جميعا دفاعا عن الهوية والانتماء.

وثمن عبدالملك، الصمود الأسطوري والتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يسطرون ملاحم خالدة في الدفاع عن النظام الجمهوري وكرامة المواطنين، على طريق استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري إلى غير رجعة