نيجيريا: اختطاف 140 تلميذًا من مدرسة في شمال غرب البلاد

لاجوس - (ا ف ب)

تعرض 140 تلميذا الاثنين للخطف على يد مسلحين من مدرسة في شمال غرب نيجيريا. وقال أحد الأساتذة لوكالة الأنباء الفرنسية: "ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه". وقال متحدث باسم الشرطة أن قوات الأمن تقوم بتعقب الخاطفين. وتعد العملية هي الرابعة في المنطقة منذ ديسمبر.

أعلن مسؤول في مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا أن مسلحين خطفوا 140 تلميذا في عملية خطف جديدة.

وقال الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول لوكالة الأنباء الفرنسية إن: "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه".

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين. وقال "تقوم فرق من الشرطة بتعقب الخاطفين. لا زلنا نقوم بمهمة الإنقاذ".

وتسلق مسلحون سياجا لاقتحام ثانوية بيثيل بولاية كادونا في ساعة مبكرة الإثنين، وخطفوا غالبية التلاميذ من المدرسة الداخلية ليلا.

وهجوم الإثنين هو رابع عملية خطف جماعي في كادونا منذ ديسمبر. وخطف قرابة ألف تلميذ في مختلف الولايات النيجيرية منذ ذلك الشهر. وأطلق سراح غالبيتهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، فيما لا يزال البعض محتجزين.

وكثيرا ما تشن عصابات إجرامية هجمات على قرى بهدف نهبها وسرقة ماشية والقيام بعمليات خطف مقابل فدية، في شمال غرب ووسط نيجيريا، لكن منذ مطلع العام بدأت تلك العصابات تكثف هجماتها على مدارس وكليات.