شكري يلتقي مع نظيرته السودانية للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
القاهرة - (أ ش أ):
التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين بنيويورك مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المصري السوداني المشترك؛ للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
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