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شكري يلتقي مع نظيرته السودانية للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

10:52 م الإثنين 05 يوليه 2021
شكري يلتقي مع نظيرته السودانية للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

شكري يلتقي مع نظيرته السودانية

القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين بنيويورك مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المصري السوداني المشترك؛ للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول ⁧‫سد‬⁩ النهضة.

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سامح شكري مجلس الأمن سد النهضة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان

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