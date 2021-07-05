شكري يلتقي مع نظيرته السودانية للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):



التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين بنيويورك مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.



وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المصري السوداني المشترك؛ للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول ⁧‫سد‬⁩ النهضة.