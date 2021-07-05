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الكويت تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ بداية الجائحة

10:17 م الإثنين 05 يوليه 2021
الكويت تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ بداية الجائحة

فيروس كورونا في الكويت

الكويت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 365 ألف و 649، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2029.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 303 حالات في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1841 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 345 ألف و106 حالات.

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