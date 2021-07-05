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الديوان الأميري: أمير الكويت خضع لفحوصات طبية تكللت بالنجاح

09:22 م الإثنين 05 يوليه 2021
الديوان الأميري: أمير الكويت خضع لفحوصات طبية تكللت بالنجاح

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت - (د ب أ)

أعلن الديوان الأميري في الكويت خضوع أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لفحوصات طبية تكللت بالنجاح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين نقلا عن بيان للديوان الأميري أن أمير الكويت قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إنه خضع لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح.

وأضاف أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوصات.

وكان الديوان الأميري قد أعلن في 24 يونيو الماضي أن أمير الكويت قد غادر البلاد متوجهاً إلى ألمانيا، وذلك في زيارة خاصة.

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

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