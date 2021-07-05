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شكري يثمن موقف تونس الداعم لمصر في قضية سد النهضة

09:20 م الإثنين 05 يوليه 2021
شكري يثمن موقف تونس الداعم لمصر في قضية سد النهضة

سد النهضة

كتب- محمد صفوت:

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي.

والتقى شكري اليوم الاثنين، بالسفير طارق الأدب، المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة، وبمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع تونس في هذا الملف في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس المقبل بطلب من مصر والسودان، لبحث قضية سد النهضة.

سد النهضة تونس سامح شكري إثيوبيا مصر

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