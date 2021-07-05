شكري ونظيره الفيتنامي يستعرضان هاتفيا قضية سد النهضة الإثيوبي

القاهرة/ نيويورك- ( د ب أ):

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها حالياً لنيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب.



وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب.



وكان الوزير شكري توجه أمس الأحد إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.



ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة.



وترفض أثيوبيا طلب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد .