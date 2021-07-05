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الفاتيكان : البابا فرنسيس سيبقى في المستشفى لمدة أسبوع للتعافي بعد الجراحة التي خضع لها

03:59 م الإثنين 05 يوليه 2021
الفاتيكان : البابا فرنسيس سيبقى في المستشفى لمدة أسبوع للتعافي بعد الجراحة التي خضع لها

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس

روما- (د ب ا):
من المقرر أن يبقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في المستشفى لمدة أسبوع للتعافي بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا سيبقى في المستشفى لمدة أسبوع بشرط عدم حدوث مضاعفات، مضيفا أن البابا بصحة جيدة.

وكان البابا، 84 عاما، قد توجه أمس الأحد بعد صلاة التبشير إلى مستشفى اجوستينو جيميلي الجامعي في روما لإجراء العملية.

وأوضح بروني أن العملية استمرت ثلاث ساعات.

ويشار إلى أن الخضوع للعملية كان أمرا ضروريا، لأن البابا يعاني من مرض معوي يمكن أن يتسبب في حدوث ما يطلق عليه االتهاب الرتج. ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث ألم في جدار المعدة وحمى. وتنجم هذه الحالة عن تشكل نتوءات على جدار الأمعاء. وغالبًا ما يحدث المرض، عند كبار السن.

وقال الفاتيكان إن الأطباء أزالوا أجزاء من القولون خلال العملية.

وأعرب رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي اليوم عن تمنياته بالشفاء العاجل للبابا.

بابا الفاتيكان الأب فرنسيس مستشفى اجوستينو جيميلي ماتيو بروني

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