بنجلادش تقرر تمديد الإغلاق لمدة أسبوع في ظل استمرار انتشار إصابات كورونا

دكا- (د ب أ):

أعلنت حكومة بنجلاديش، اليوم الاثنين، أنها بصدد تمديد قرار الإغلاق الذي تفرضه حاليا على مستوى البلاد لمدة سبعة أيام أخرى، وذلك لمواجهة الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في إشعار رسمي، أنه: "بالنظر إلى الوضع الحالي لإصابات فيروس كورونا، فإن القيود التي تم فرضها في وقت سابق ستستمر حاليا حتى منتصف ليل الـ 14 من يوليو".

وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أعلنت أمس الاحد تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بلغ 8662 حالة، و153 حالة وفاة، مما ترك المرافق الصحية تعاني بشدة من أجل التأقلم مع الوضع.

وتم إغلاق المكاتب ومراكز التسوق ووقف خدمات النقل منذ يوم الخميس الماضي، في ظل فرض الإغلاق. كما تم نشر قوات الجيش لتقييد حركة المواطنين.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 2100 شخص في دكا وحدها، لانتهاكهم قواعد الإغلاق.

ولم تكن القيود السابقة مفروضة بصورة حازمة. كما أدى وصول سلالة "دلتا" المتحورة إلى البلاد في الشهر الماضي إلى تفاقم الوضع.

وسجلت بنجلاديش، التي يبلغ تعدادها السكاني أكثر من 160 مليون نسمة، نحو 944 ألفا و917 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الان، و15 ألفا و65 حالة وفاة. كما تم إجراء أكثر من 7ر6 مليون اختبار لفيروس كورونا حتى الآن.

قال مسؤول صحي إن الإصابات المجتمعية أدت إلى تفاقم الوضع في المناطق الريفية على وجه الخصوص.

ومن جانبه، قال أبو بشار محمد خورشيد علم، رئيس خدمات الصحة في البلاد، إن "حوالي نصف مرضى كوفيد -19 ممن يخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات، من المناطق الريفية".